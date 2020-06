Il virus ha colpito anche il Barcellona. Sette positivi

In Spagna si continua a parlare di coronavirus. Nel calcio ieri sono emersi 7 positivi al Barcellona, annunciati dalla radio catalana Racl. Il club blaugrana in via informale ha passato la palla alla Liga dicendo che anche in caso la notizia fosse confermata non spettava al club ma alla Liga divulgarla o meno, visto che i test sono stati realizzati in maniera autonoma dall'organismo che organizza il campionato. I 7 positivi, 5 giocatori e due membri dello staff di Quique Setien, hanno presentato tracce degli anticorpi all'analisi sierologica: al momento del test non erano dunque positivi né malati, e per questo non sono stati fermati.

(Gasport)