Il ritorno di Pau Lopez. Baluardo per la ripresa

Giocare la prima partita della ripresa il 24 giugno, quando la Roma affronterà in casa la Sampdoria, può non essere una cattiva notizia per Pau Lopez. Se tutto va come deve andare, infatti, per quel giorno il portiere spagnolo sarà recuperato dall'infortunio rimediato lo scorso 24 maggio (microfrattura al polso sinistro) e quindi essere a disposizione di Fonseca. Pau Lopez sta svolgendo in questi giorni lavori atletici: corsa, fondo e qualche lavoro sulla reattività e destrezza. A metà settimana potrebbe aumentare i giri (casomai facendo le prime cadute a terra) fino al rientro in gruppo previsto per la prossima settimana, entrando in contatto con il pallone e capire se, sollecitando il polso, il problema persiste o se sarà ormai alle spalle. D'altra parte, nonostante comunque Fonseca ripone grande fiducia in Mirante, difficilmente riesce a rinunciare all'ex Betis perché gli permette di accorciare la squadra in determinate situazioni tattiche, perché spesso gioca fuori dai pali e perché ha maggiore confidenza nell'uso del pallone con i piedi.

(Gasport)