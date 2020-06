Il record del Vasco da Gama: metá squadra positiva al virus. Tra i contagiati anche l’ex Roma Castan

Se in Europa si sta programmando la ripresa del calcio dopo l’ondata coronavirus, in Brasile la pandemia è ancora nel vivo e il Paese al momento è uno dei più devastati dalla malattia. Il campionato non è mai partito, ma lo scorso lunedì il Vasco da Gama ha ripreso le attività di controllo per ricominciare gli allenamenti individuali. Seguendo i protocolli, che si assomigliano un po' tutti nel mondo del calcio, ha effettuato test su 350 persone e 46 giocatori, dalla prima squadra alla Primavera. Risultato: 19 sono risultati positivi. Un numero impressionante. Tre di questi sono già guariti, gli altri 16 sono tutti ancora alle prese con il virus e in isolamento a casa. Tra i calciatori che hanno contratto il virus anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: l'ex difensore della Roma, Leandro Castan, e l'ex centrocampista dell'Inter Freddy Guarin.

(Corsera)