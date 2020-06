Il prossimo stadio

Il calcio italiano nella serata di ieri è ufficialmente ripartito a Torino, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan che ha visto i bianconeri aggiudicarsi il passaggio del turno. Proprio la squadra di Sarri adesso si prepara a scendere in campo in un altro stadio, l'Olimpico di Roma, che in questi giorni più che una finale di coppa senza tifosi avrebbe dovuto accogliere la partita inaugurale degli Europei con gli spalti pieni di tifosi per sostenere la nazionale italiana contro la Turchia. Sarà per il prossimo anno, però adesso la priorità è la sicurezza. Proprio per questo motivo in vista della finale di Coppa Italia è stato deciso che solo 300 persone, giocatori compresi potranno entrare all'interno dell'impianto. Lo stadio Olimpico intanto è pronto, ha preparato e sanificato ogni area, ricavando gli spazi in più necessari a far cambiare in tutta sicurezza tutti coloro che dovranno scendere in campo quella sera. Spogliatoi divisi tra titolari, riserve e portieri, arrivo allo stadio e ingressi in campo scaglionati e rispetto delle distanze fino al fischio d'inizio della gara, questo è il nuovo calcio post virus.

(Il Romanista)