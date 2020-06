Il pasticcio della quarantena soft e l'ordinanza che fa felice la serie A

La 'quarantena soft' stava per diventare un pasticiaccio. Il retroscena racconta che il Ministro della Salute, Speranza, era infastidito dall'interferenza, nonostante il chiarimento di martedì sera con il Ministro dello Sport Spadafora. Oggi verrà presentata un'ordinanza che garantirà al calcio di poter usare la nuova quarantena.

Verso la risoluzione anche la questione partita in chiaro. Ci sono da limare gli ultimi dettagli ma come già annunciato già nei giorni scorsi saranno visibili due partite dei primi due turni. Una è Atalanta-Sassuolo, l'altra potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima su Tv8, la seconda sul canale YouTube del broadcaster ufficiale. Oggi il possibile annuncio nell'Assemblea di Lega. Le frizioni con Mediaset saranno mitigate grazie ad un accordo sulla pubblicità: Sky s'impegna a non mandare ulteriori sport un quarto d'ora prima e un quarto d'ora dopo la partita. C'è invece l'ok di tutti sulla riduzione dell'embargo sugli highlights.

(Il Messaggero)