Il Papa mette all’asta alcuni cimeli sportivi per raccogliere fondi per combattere la pandemia. Tra gli oggetti scelti per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo e la Fondazione Poliambulanza di Brescia ci sono anche la fascia da Capitano di Francesco Totti, la cuffia di Federica Pellegrini e una bicicletta Specialized donata al Papa da Peter Sagan.

(Gasport)