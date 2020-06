Il mercato giallorosso ora è over

Sembra che - basandosi sulle prime mosse del club - quest'anno sul mercato la Roma punterà sul progetto «usato sicuro». Finora infatti il club ha lavorato al rinnovo del prestito di Smalling, all riscatto del 31enne Mkhitaryan (mettendo sul piatto con l'Arsenal il 21enne Kluivert),al 'offerta al 33enne Pedro (svincolato), sta valutando Bonaventura (31 anni ad agosto), oltre alla conferma e rinnovo per il 34enne Kolarov dello scorso gennaio. In più Petrachi sta cercando di piazzare gli over 30 già presenti in rosa: Perotti (31), Fazio (33), Pastore (30), Peres (30) e Mirante (36).

In attesa di un nuovo acquirente interessato alla Roma dunque, la strategia è quella di puntare sull'esperienza, provando quanto più possibile a mantenere la base-giovane sulla quale si è investito in passato. Strategia che si sposa con la volontà attuale di Pallotta che, puntando a cedere il club, inevitabilmente si concentra più sull'oggi che sul domani. Come dimostrano le discussioni con l'Arsenal per il riscatto di Mkhitaryan. Il giocatore vuole rimanere a Roma e l'Arsenal è disposto a lasciarlo andare ma hanno chiesto in cambio Kluivert. A Trigoria sembrano propensi ad accettare, a patto che Kluivert venga valutato 35 milioni (a bilancio figura a 12,7) mentre Micki resterebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto, valutandolo 15. Un altro talento con le valigie pronte è Under, che potrebbe essere sacrificato sul mercato nel caso di un'offerta vantaggiosa.

(Il Messaggero)