Il giallo della quarantena: corsa ad un nuovo decreto col pallone già in campo

Mentre le squadre tornano in campo (stasera la finale di Coppa Italia e nel weekend la Serie A) torna prepotentemente in voga un problema che sembrava superato: quello della quarantena. Così ha parlato ieri a Porta a Porta il Ministro Spadafora: "Il problema non è superato, bisogna cambiare le norme e non credo che si possa fare prima del 20 giugno". Il parere del Cts su una quarantena soft in caso di positività, infatti, cozza con il decreto legge del 16 maggio che obbliga la quarantena per i soggetti che sono entrati in contatto con persone positive. Spadafora e Speranza studiano una soluzione: il caso pilota sarà quello del Venezia, in cui un giocatore è stato trovato positivo, la squadra è in isolamento e il club ha annunciato che i calciatori faranno i tamponi come da protocollo.

(la repubblica)