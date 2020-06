Il campionato oggi mette a punto il «piano B»

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Tre passi prima della ripartenza. Questa mattina alle 10.30 si riunirà il Comitato di Presidenza, all'ordine del giorno il piano B e il piano C del campionato di Serie A, ovvero i play off e l’algoritmo da applicare alla classifica cristallizzata. L'ipotesi dei play off resta in piedi unicamente se il campionato non dovesse riprendere per una sopravvenuta emergenza sanitaria. Qualora il campionato dovesse ripartire - anche per poche giornate - e poi bloccarsi nuovamente l'ipotesi dei play off verrebbe meno, e si passerebbe al piano C, con alla classifica cristallizzata e l’algoritmo la cui formula verrà pianificata su due fattori; 1) i punti conquistati al momento dello stop; 2) la proiezione della classifica verrebbe determinata dalla somma delle gare residue in casa e delle gare residue in trasferta moltiplicate perla media punti della squadra ottenuta nelle partite validamente disputate.

Tale classifica - tuttavia - non porterebbe all’assegnazione dello scudetto, ma servirebbe unicamente per comunicare all’Uefa i nomi delle squadre partecipanti alle competizioni Europee e per la compilazione dei calendari della stagione 2020-2021. Oggi i club della Serie A femminile decideranno sull'eventuale ripartenza della stagione, domani Assemblea di Lega Serie A programmerà il Consiglio federale dell'8 giugno. L'Assemblea di Lega B ieri ha stilato il calendario per la ripartenza: via il 17 giugno con Ascoli-Cremonese. Playoff il 4 agosto, playout dal 7 agosto. Acque agitate in Lega Pro, respinta dal Presidente Ghirelli la richiesta di 12 club di convocare l'Assemblea.