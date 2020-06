Il campionato in chiaro, Spadafora non si arrende (In serie A arriva Amazon?)

REPUBBLICA.IT (F. BIANCHI) - Per il 12, 13 e 17 giugno, semifinali e finale di Coppa Italia, non ci sono problemi: il calcio del Covid19 riparte in chiaro in tv, le partite saranno trasmesse dalla Rai in prima serata sull'Ammiraglia, Rai 1. Ma poi per i quattro recuperi e le 12 giornate che mancano per chiudere questa stagione le partite sono in pay, su Sky e Dazn. Ma il ministro Vincenzo Spadafora, che già voleva dare sulla Rai Juventus-Inter l'8 marzo (sulla Rai) non si arrende: ora è tornato all'assalto della Lega di A, con la quale ha sempre avuto rapporti fortemente conflittuali: Spadafora vuole che il "nuovo" campionato abbia un suo spazio in chiaro.

Non si sa ancora come fare, bisognerebbe cambiare la legge Melandri, quanto meno sospenderla visto che prevede solo gare in pay (come da contratto). Le soluzioni sono diverse: qualche gara in chiaro, gli highlights sulla Rai (chiesto già da Viale Mazzini di ridurre i tempi dell'embargo) oppure una Diretta Gol con solo le gare che sono in contemporanea (e poche quelli di rilievo) e che Sky potrebbe dirottare sulla sua tv, Tv8, che trasmette in chiaro. Ma c'è di mezzo anche Dazn che ha una parte dei diritti del campionato e manca poco ormai all'inizio della nuova stagione.

Mediaset ha già fatto una diffida alla Lega, La7 di Cairo per ora tace. Sky aspetta. Un problema non di facile soluzione, proprio ora che le emittenti (Sky, Dazn e Img) non hanno versato la rata di maggio, i 220 milioni dell'ultimo bimestre. Adesso la tv potrebbe pagare, visto che riprende il campionato, puntando ad uno sconto per la prossima stagione. Ma l'iniziativa del ministro crea problemi e polemiche. Dal Pino era già stato chiaro in marzo, "se il governo vuole il calcio in chiaro faccia un decreto". Intanto, la sentenza del Consiglio di Stato, ha stabilito che Sky ha il divieto della esclusiva "on line". Questo crea problemi non solo a Sky, ma potrebbe crearne anche alla Lega con il rinnovo del prossimo contratto (2021-24). Con l'esclusiva, i diritti valgono di più: Dal Pino però potrebbe puntare su altri competitors, e il colosso mondiale Amazon potrebbe essere interessato ad entrare anche il calcio italiano.

Ora Amazon trasmetterà gratis le ultime partite di Premier League in streaming. Per la stagione 19-20 aveva già acquisito i diritti di trasmissione per 4 gare a turno del campionato inglese. Anche Sky Sports ha annunciato una decisione simile: l'emittente televisiva ha svelato che 25 partite su 64 di Premier di questo fine stagione saranno visibili in chiaro sul canale Pick, mentre la BBC ne trasmetterà quattro a turno sul digitale terrestre. Amazon per di più ha esteso il suo accordo con la DFL per la trasmissione delle gare della Bundesliga fino al termine dell'attuale stagione: il colosso made in Usa ha acquisito i diritti nazionali per altre sette partite della stagione regolare di Bundesliga e quattro sfide valide per i playout tra Bundesliga e 2. Bundesliga. In Germania inoltre la Lega ha fatto uno sconto a Sky De per la prossima stagione. In Italia per ora siamo alle ingiunzioni di pagamento in tribunale e al tentativo di congelare la "Melandri"...

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE