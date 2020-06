Il calcio ha fretta e anticipa i tempi. Norme antifurbetti e algoritmo

Mentre ieri il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato la ripartenza della Coppa Italia per il 12 e 13 giugno, l'obiettivo del Governo ora è quello legato al calcio in chiaro: si lavora agli highlights sulla Rai, alla concessione da parte di Sky e Dazn di qualche partita o della Diretta gol nei primi turni e alla trasmissione delle gare nelle case di riposo. Per quanto riguarda la ripresa il nodo resta sempre quello della quarantena in caso di positività. Intanto la Figc ha studiato una norma anti furbetti: chi non rispetterà i protocolli sanitari rischia grosso, sino all’esclusione dai campionati. Tutto si gioca sui tamponi: guai a chi non li fa e a chi può avere in animo di non denunciare eventuali positività. Nel frattempo si studia un piano B in caso di nuovo stop, Gravina ha confermato l’intenzione di rinunciare a playoff e playout nel momento in cui la serie A riaccenderà i motori, andando incontro ai presidenti. Si è parlato invece e tanto del famigerato algoritmo. I club volevano la semplice media punti, la Figc ha proposto la media ponderata: ai punti già ottenuti dalle singole squadre si aggiungerebbe la media punti casalinga e quella in trasferta.

(corsera)