Il calciatore sospeso

Un esempio tipico dell'insicurezza e della confusione che ha creato l'emergenza Coronavirus, sta nei 122 giocatori di serie A che sono a fine contratto o a fine prestito: da Callejon pronto a salutare il Napoli a Smalling prestato dallo United alla Roma. Per non parlare di quelli che sono già stati venduti, come Kulusevski già della Juve o Rahmani preso dal Napoli. L’orientamento Fifa in tal senso è semplice: prorogare i prestiti fino a quando la stagione non termina effettivamente e ritardare l’entrata in vigore dei nuovi contratti fino all’effettivo inizio della stagione 2020-21. Ad esempio la Roma è ottimista sul fatto che lo United lasci Smalling altri due mesi in Italia, ma manca ancora un accordo sul futuro del giocatore, il Manchester potrebbe anche decidere altrimenti. Per Zappacosta, in prestito secco, c’è già invece l’accordo col Chelsea per il rinnovo annuale.

(corsera)