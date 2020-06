Il buco degli stadi: è crisi senza pubblico, fino a 100 milioni di mancati incassi in A

Il calcio affronta la crisi post Coronavirus e fa i conti con la realtà. Il buco più grande resta quello causato dall'assenza di pubblico negli stadi. In Serie A le perdite rischiano di arrivare a un centinaio di milioni in questa stagione, in termini di mancati incassi al botteghino. A questo va aggiunto il rebus abbonamenti. Se un terzo della stagione si giocherà a porte chiuse, come si regoleranno i club con i tifosi più fedeli? Per ora si stanno muovendo in ordine sparso, senza una linea comune. L’impatto maggiore avverrà nelle casse delle big. La Juventus perderà tra i 15 e i 25 milioni. Pure per l’Inter si annunciano perdite rilevanti, tenuto conto dell’alta affluenza a San Siro: la forbice è tra i 10 e i 18 milioni. Attorno alla decina di milioni il danno del Milan. Poi la Roma (4-8 milioni) e il Napoli (5-6 milioni). Sui numeri dell’Atalanta incide pesantemente il mancato introito dei quarti di Champions che avrebbe potuto ritoccare il record di 2,6 milioni registrato contro il Valencia.

(gasport)