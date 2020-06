I club preparano la strategia: soluzioni in caso di stop

Ieri sono state calendarizzate le restanti partite del campionato con l'obiettivo, ovviamente, di portare a termine questa Serie A regolarmente. Cosa succederà se il campionato sarà nuovamente costretto allo stop, stavolta in via definitiva? È questo uno dei temi che si discuterà nell'Assemblea di Lega convocata d'urgenza per il 5 giugno. Le soluzioni comunque ci sono già. Il piano B prevede play-off e play-out, idea però sgradita alla maggioranza dei club. Il piano C invece consiste nel congelamento della classifica seguendo un algoritmo, ma sarà applicato solo se si sarà giocato un numero minimo stabilito di partite. Inoltre è uno strumento che non eleggerà il vincitore dello scudetto: da decidere se assegnarlo alla capolista del momento o non assegnarlo per niente. Infine potrà funzionare solo nel caso in cui le squadre abbiano giocato un numero differente di partite. Intanto, come annunciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, una settimana prima dell’inizio dei tornei verrà inviata al governo una proposta per rivedere la norma che regola la quarantena di due settimane.

All'ordine del giorno dell'Assemblea di Lega di venerdì prossimo c'è anche la questione dei diritti tv (c'è più fiducia nel prossimo pagamento di Dazn e Img. Per Sky si attende il parere del giudice dopo il decreto ingiuntivo) e l'idea di una parziale apertura degli stadi.

(Gasport)