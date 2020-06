Guido Nanni: "Bravo Pau Lopez, ma Szczesny un diamante grezzo"

GASPORT - Guido Nanni è stato il preparatore dei portieri della Roma dal 2010 al 2016 e ora si dedica alla sua scuola alla 'Totti Soccer', osservando i giallorossi da lontano. Queste le sue parole rilasciate al quotidiano sportivo oggi in edicola:

Un parere su Pau Lopez?

Non fa parate da dieci in pagella, ma la Roma è in buone mani. Fonseca l’ha voluto per il suo gioco con i piedi, anche se tecnicamente Szczesny e Stekelenburg erano più bravi.

(...)

Il migliore allenato?

Szczesny, un diamante grezzo. Consigliai a Garcia di acquistarlo. A Roma ha imparato a stare in porta.

Un rimpianto?

Stekelenburg. Lo vedevo in allenamento e pensavo fosse un fenomeno, ma soffriva la partita.