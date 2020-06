Friedkin verso un'offerta cash

Nonostante la parole di Pallotta, Friedkin non molla ed è pronto a rilanciare per acquistare la Roma. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il texano è disposto a riaprire le negoziazioni con Pallotta. L’imprenditore non vorrebbe alzare il prezzo ma è pronto a pagare “cash upfront”. Quindi tutto e subito. Resta da capire se basterà per convincere Pallotta. L’offerta di Friedkin è di circa 580 milioni, con un’iniezione di 90 milioni da utilizzare come aumento di capitale riservato. Al momento al lavoro ci sono i pontieri delle due parti, che stanno tentando di riaprire la negoziazione.

(milanofinanza.it)

