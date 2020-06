Frattesi: "L'anno prossimo mi piacerebbe giocare in Serie A"

CORSPORT - Al quotidiano sportivo ha rilasciato un'intervista Davide Frattesi, centrocampista cresciuto in giallorosso, ora di proprietà del Sassuolo e in prestito all'Empoli su cui la Roma vanta un diritto di 'recompra': "Non nascondo che l’anno prossimo mi piacerebbe giocare in Serie A. Prima però voglio chiudere al meglio con l’Empoli e magari centrare la promozione", così sul suo futuro.

"Tornare in campo è stato in un certo senso è stato emozionante, è stato bello ritrovarsi e tornare ad allenarsi ad alti ritmi. Ci è mancato molto a tutti, soprattutto lo stare insieme e scherzare tra compagni. Si giocherà ogni tre giorni, in un clima non ideale per il calcio. Bisognerà fare molta attenzione a livello fisico, prepararsi al meglio per evitare gli infortuni. Sarà una sorta di mini torneo che non terrà conto di quanto fatto nei mesi precedenti", ha aggiunto.