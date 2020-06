Fonseca torna a provare la difesa a tre. Mancini a riposo

La Roma non vuole farsi trovare impreparata in vista della sfida con la Sampdoria, per questo motivo mister Fonseca continua a lavorare a Trigoria soprattutto sulla parte tattica. Nella giornata di ieri infatti il portoghese ha continuato a svolgere lavoro tattico con la squadra, con la quale ha provato sia la difesa a tre che quella classica a quattro. L'ipotesi è che la Roma adesso potrebbe avere un'arma in più con un cambio di modulo perfettamente collaudato. Hanno continuato a lavorare a parte Pau Lopez, Zaniolo e Mancini, che il tecnico non ha voluto rischiare a causa del problema al braccio.

(gasport)