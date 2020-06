Fonseca si coccola Kluivert: "Ci puntiamo anche per il futuro"

Justin Kluivert sembra destinato a lasciare la Roma, ma ieri di lui Paulo Fonseca ha detto: "Justin è diverso dal padre, che era un grande attaccante. Ma ha le qualità per diventare dello stesso livello, è uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro". Il portoghese - che ha ribadito di amare "il club, i tifosi, la città" e di voler "restare per molti anni, non è facile trovare una passione così grande" - ha commentato anche la corsa al 4° posto: "L’Atalanta è molto forte, ma noi non ci siamo arresi".

(Gasport)