Fonseca: «Kluivert è il futuro. Champions? Possibile»

«Kluivert è uno dei giovani su cui punta la Roma per il futuro», così Fonseca blinda l'olandese anche se l’intenzione della società è proprio quella di far cassa con il classe '99. Sulla corsa alla Champions League il portoghese dice al quotidiano "Publico": «È possibile arrivarci. Le altre 4 squadre sono molto forti, ma è l’Atalanta il nostro principale rivale. Non ci arrenderemo in questa lotta».

Capitolo campo: Zaniolo sta bene e sta recuperando, ma sta svolgendo lavoro individuale per poi tornare in gruppo tra una decina di giorni. La Roma vorrebbe inserirlo nella lista per l'Europa League. Ieri sono rimasti a riposo Mancini e Pellegrini: il difensore migliora e dovrebbe farcela per la Sampdoria, il centrocampista è gestito quotidianamente dallo staff per un fastidio muscolare.

(Il Messaggero)