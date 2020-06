Fonseca II: "Tanti alti e bassi ma essere giallorosso è davvero fantastico"

Paulo Fonseca mantiene il suo stile, impeccabile come sempre. Il tecnico della Roma torna sul suo primo anno in giallorosso spiegando i momenti felici vissuti finora grazie alla passione dei tifosi e ripercorrendo gara per gara le sue prime tappe dell'avventura italiana. Non sono mancati i momenti difficili: l'emergenza infortuni è stata un'ombra quasi onnipresente nella Roma di Fonseca, e l'inizio del 2020 ha fatto registrare una decisa flessione da parte della squadra.

Dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus è già tempo di ricominciare, e Fonseca è pronto a scommettere sulla condizione e sulle motivazioni dei suoi.

Del resto, il tecnico portoghese può godere anche della benedizione di James Pallotta: il presidente del club nella giornata di ieri ha spiegato di non poter essere più soddisfatto di così. In merito al suo allenatore, si intende.

(Gasport)