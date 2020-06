Fonseca, caccia al quarto posto che salva la Roma

Mercoledì la Roma tornerà a giocare, ospitando la Sampdoria e dando così il via alla rincorsa al quarto posto. Se l'Atalanta dovesse vincere il recupero contro il Sassuolo i punti da fare in più della squadra di Gasperini in 12 gare diventerebbero 7, in virtù degli scontri diretti a favore dei nerazzurri. Ossia, partire con l'handicap di 2 gare e mezzo. Basterebbe questo per fotografare l'impresa che attende Fonseca.

Il difficile per il tecnico sarà tenere unito il gruppo: sono tanti i calciatori con le valigie pronte per l'ennesima rivoluzione che si prospetta a fine stagione. Fonseca ha comunque le idee chiare. Almeno per adesso nessun stravolgimento tattico e avanti con l'esperienza. Il 4-2-3-1 per dieci/undicesimi è pronto. L'unico dubbio riguarda il titolare a destra nel tridente offensivo. Il ballottaggio - aspettando il rientro di Zaniolo («Tra due-tre settimane torno dai miei compagni», le sue ultime parole) - è ristretto a Perez e Under.

(Il Messaggero)