Fn al Circo Massimo fermati 15 ultrà neri. "Basta marce su Roma"

Il Circo Massimo di Roma ieri è stato protagonista, suo malgrado, di un'orribile giornata caratterizzata da una manifestazione dell'ultradestra sfociata in violenti scontri con le forze dell'ordine. Nella capitale si sono radunati gruppi politici e ultras provenienti da Brescia, Milano, Cesena, Varese, Verona. Tutto ha avuto inizio da una lite tra due militanti, che hanno acceso la miccia che ha scatenato i disordini delle ore successive. Grave inoltre l'attacco rivolto ai giornalisti presenti sul posto per documentare la manifestazione, incriminati di aver registrato alcune dichiarazioni di Simone Carabella, gesto mal accolto dagli altri militanti. Violenta è arrivata in serata la protesta delle istituzioni, che hanno accusato manifestanti, organizzatori e tutti colori che hanno autorizzato questo tipo di incontro. "Questa manifestazione è stata un'offesa indegna alla città di Roma: chi si è assunto la responsabilità di autorizzarla ne dovrà rispondere. Basta manifestazioni neofasciste in città" sono state le parole di Enzo Foschi, vicesegretario del PD Lazio.

(La Repubblica)