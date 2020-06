Fiorentina, Benassi: "In Italia ci sono interpreti di assoluto livello come Pellegrini e Zaniolo"

GASPORT - Marco Benassi, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista sulla pagine del quotidiano nazionale sportivo, in cui ha parlato, tra le altre cose, della nuova generazione di giovani talenti che popola il panorama italiano tra cui spiccano anche due giocatori della Roma. Queste le sue parole: "In Italia abbiamo una generazione di giovani davvero molto forte, non abbiamo nulla da invidiare alle altre Nazionali. Ci sono interpreti di assoluto livello come Pellegrini, Tonali, Zaniolo, Castrovilli stesso, ma anche Verratti".