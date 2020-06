Finali di Europa League: spunta la candidatura tedesca

Prima della pandemia la finale di Europa League si sarebbe dovuta giocare a Danzica, in Polonia, ma adesso il quadro è cambiato. Il 17 giugno la Uefa deciderà come portare a termine le coppe europee nella riunione del comitato Esecutivo, ma l'ipotesi più probabile è che si vada verso la disputa di una Final Eight, in gara secca. Il governo del calcio europeo sarebbe stato favorevolmente colpito dal protocollo di igiene e distanza attuato in Bundesliga e così starebbe pensando di spostare in Germania le finali di Europa League dove sono in corsa Roma e Inter che devono ancora affrontare negli ottavi rispettivamente Siviglia e Getafe. Si giocherebbe in quattro città della stessa regione, la Renania del Nord-Vestfalia: Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen sarebbero le sedi.

Prende sempre più quota, invece, il Portogallo come sede delle finali di Champions League, con l'ultimo atto previsto il 23 agosto al «Da Luz».

(Gasport)