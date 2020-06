Finali Champions a Francoforte o Lisbona. Europa League a Danzica

L'ipotesi di giocare i quarti e le semifinali di Champions League in gara doppia è destinata ad essere abbandonata. L'idea è quella di far giocare tutte le partite rimanenti, dai quarti 'secchi' in poi, in un'unica città. Probabilmente non sarà Istanbul, dove si sarebbe dovuto disputare la finale il 29 agosto. La Federazione turca ha mostrato qualche perplessità sulla possibilità di ospitare la Final Eight nel proprio territorio e così la Uefa sta valutando altre sedi. La città in pole position è Francoforte, ma da qualche giorno c'è anche l'opzione Lisbona, campo neutro ideale non avendo il Portogallo nessuna formazione in corsa per il titolo europeo. L'obiettivo è dunque disputare i match degli ottavi nella prima finestra disponibile di agosto (il 6 l'Europa League con Inter-Getafe e Siviglia-Roma in campo neutro, il 7 e l'8 quelli di Champions) e poi proseguire con la Final Eight. Quella di Europa League con ogni probabilità si svolgerà a Danzica, dove era già in programma la finale. Tutto verrà deciso nel Comitato Esecutivo dell'Uefa il 17 e 18 giugno, dove verrà confermato anche l'utilizzo del Var, l'adozione delle 5 sostituzioni e si discuterà del Fair Play Finanziario.

(Corsport)