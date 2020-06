Figc a muso duro, l’ultimo attacco dei dissidenti ha spazientito Gravina

Il presidente della FIGC, Gravina, è molto irritato dalla prospettiva che alcune squadre di Serie A potrebbero schierarsi e fare blocco comune per bloccare le retrocessioni per questa stagione in caso di stop del campionato. L'idea che si delinea è quella di non far retrocedere le tre squadre a fine campionato, impantanando così l'inizio della prossima stagione; infatti se così dovesse essere la Serie A potrebbe diventare un campionato a 23 squadre, poiché non sarebbe possibile impedire la promozione dalla Serie B, rendendo così praticamente impossibile lo svolgimento del massimo campionato italiano, visti già i tempi corti a causa dell'emergenza sanitaria e la necessità di concludere la stagione in tempo per gli Europei. Si aspetta di conoscere l'esito della decisione quindi, ma sembra che esclusi i club della Serie A, tutti i rappresentanti delle Leghe minori siano contrari a questa ipotesi.

(Il Messaggero)