Europa League: Siviglia e Final 8 in Germania. Zaniolo forse torna in lista

Manca l'ufficialità ma l'Uefa ha deciso le modalità di svolgimento della fase finale delle coppe europee. L'Europa League si concluderà dal 10 al 21 agosto in Germania: a Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia si giocherà la Final Eight in gare singole. La Roma dovrà prima affrontare il Siviglia negli ottavi di finale in campo neutro in Germania e in gara secca. Il club giallorosso chiederà di poter reinserire in lista Zaniolo e Zappacosta. Ieri Nicolò si è allenato ancora a parte, come Mancini e Pau Lopez.

(Corsera)