Estate a parametro zero. Pedro e Vertonghen le carte

Il mercato estivo della Roma dipenderà quasi esclusivamente dalle cessioni che il club riuscirà a portare a termine. Ogni obiettivo in entrata infatti dipenderà da chi partirà e soprattutto da chi non sarà confermato. In questo senso è ormai palese come i due principali obiettivi di mercato di Petrachi siano quelli di tenere in giallorosso Smalling e Mkhitaryan. Qualora non fosse possibile la Roma punterà molto sulla Premier League per rimpiazzare questi due giocatori e in particolare sui parametri zero. In quest'ottica rientrano nei piani della Roma Vertonghen, difensore del Tottenham, che arriverà nella Capitale solo in caso di mancata conferma di Smalling e di Pedro, attaccante che piace molto a mister Fonseca, sul quale la Roma sta lavorando da molto tempo e sembra essere vicina a una conclusione delle operazioni.

(gasport)