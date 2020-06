E Opta mette Fazio sul podio dei duelli vinti

La fase difensiva della Roma in questa stagione non ha certamente primeggiato, ma nonostante questo c'è un difensore giallorosso che può vantare un piccolo record. Nella giornata di ieri infatti, il sito di analisi sportiva Opta ha stilato una classifica dei difensori dei cinque massimi campionati europei che sono riusciti a vincere il maggior numero dei contrasti. La statistica considera solo i giocatori che hanno effettuato più di mille contrasti a partire dalla stagione 2012/2013. In questa lista al terzo posto di trova il nome di Federico Fazio. L'argentino si piazza subito sotto a Thiago Silva del PSG e di Virgil van Dijk del Liverpool che occupa la prima posizione.

(corsera)