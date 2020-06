E le partite come saranno? Meno intense e... con più tecnica

Ritroveremo un calcio con ritmi più bassi, con squadre meno aggressive e un pressing meno intenso. Non è dovuta alla pigrizia dei giocatori, ma alla loro condizione atletica. Dai dati elaborati da K-Sport con Stats Perform, nell'ultimo mese in Bundesliga sono diminuiti del 5% le azioni ad altissima intensità, ovvero gli scatti con un'accelerazione superiore ai 3 metri al secondo quadrato. Inoltre è aumentato da 30’02’’ a 31’12’, quindi di un minuto, il tempo di recupero dei giocatori, ovvero quei momenti in cui non si sprinta, non si accelera, semplicemente si cammina o si sta fermi. Difficile capire se sia solo un fenomeno prettamente tedesco, ma negli ultimi due campionati di A, il numero di metri percorsi in sprint (percorsi a una velocità di oltre 25 chilometri orari) nelle prime due giornate dopo la sosta estiva è stato largamente inferiore alla media stagionale.

(Gasport)