Dzeko, i gol per sognare

Da quando è a Roma ha centrato la qualificazione alla Champions tre volte su quattro. Edin Dzeko intende calare il poker, consapevole che anche stavolta il quarto posto passa per i suoi gol.

Quest’anno in campionato non sono stati tantissimi (12) ma gli hanno permesso, rispetto alle gare giocate (25), di godere di una buona media (0,48). Delle dodici avversarie che lo attendono, soltanto al Parma Edin non è mai riuscito a segnare in carriera. Il capitano della Roma punta anche al podio dei cannonieri giallorossi di sempre. Edin ora è quota 102. Agganciare Totti (307) è impossibile, raggiungere Pruzzo (138) appare difficile. Più accessibile accontentarsi’ di arrivare alla terza piazza di Amadei (111) che dista ancora 9 reti.

