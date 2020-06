Dzeko dà la carica "Club fantastico". Kluivert in partenza

Ieri Edin Dzeko ha partecipato ad una diretta Instagram con Qatar Airways, sponsor del club. Il numero 9 della Roma ha raccontato quanto gli mancasse il campo durante il lockdown e ha ribadito quanto lui e la sua famiglia amino Roma: «Questo club è fantastico». Dzeko ci sarà il 24 contro la Sampdoria, mentre Pau Lopez è ancora in dubbio, con Mirante che scalda i motori nel caso in cui lo spagnolo non dovesse farcela.

Chi ci sarà sicuramente è Mkhitaryan, stimato moltissimo da Fonseca che sta facendo di tutto per trattenerlo, pur sapendo che tra cartellino e ingaggio per la Roma sarebbe un affare costoso. La chiave, però, potrebbe essere Justin Kluivert che con Micki condivide l'agente, Mino Raiola. L'olandese piace all'Arsenal, la Roma chiede almeno 40 milioni a cui scalare il prezzo di Mkhitaryan. Se la trattativa andasse in porto a Trigoria risolverebbero due problemi: Klulvert genererebbe una plusvalenza da oltre 20 milioni e Fonseca avrebbe uno dei suol pupilli.

(La Repubblica)