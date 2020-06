Diritti tv, su Internet sparisce l'esclusiva

Il Consiglio di Stato, nella giornata di ieri, con una sentenza di 13 pagine ha posto fine alle Esclusive su internet. Almeno fino a maggio 2022. Il modello che prevedeva 10 gare di campionato tra Sky e Dazn (3), quindi, non potrà essere attuato. Una sentenza che stravolge il mercato dei diritti tv, dato che la Lega di serie A dovrà prevedere una nuova formula di vendita del lotto internet, e vista l'impossibilità di cedere in esclusiva, la Lega pensa ad una vendita a pacchetti. Per il momento SkyGo è salvo, non sarà toccato dalla sentenza visto che è considerato un'aggiunta dell'offerta satellitare.

(il messaggero)