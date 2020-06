De Rossi, ancora una stagione. Under 18 a Parisi, torna Conti jr

Il settore giovanile della Roma è in fermento e in continua evoluzione, ma si aggrappa ancora una volta ai suoi elementi chiave. Sembra infatti che Alberto De Rossi, manca ancora l'ufficialità, sarà confermato per un altro anno sulla panchina della Primavera giallorossa. De Sanctis, Bruno Conti e Zubiria sono a lavoro in questi giorni per definire il quadro della società prima del periodo di stop in vista della prossima stagione. A Trigoria entrerà anche il figlio minore di Bruno Conti, Andrea, che guiderà una squadra del settore giovanile. Aniello Parisi, dopo l'esperienza sulla panchina della Primavera del Crotone, allenerà l’Under 18 con uno staff completamente rinnovato, Tarnivermis guiderà i 2005 con l’Under 16, dove in rosa spicca il nome di Cristian Totti, e Picarreta è stato confermato sulla panchina dell’Under 17.

(gasport)