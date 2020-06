Dal terzo scudetto all'addio di Totti: un 17 giugno da brividi

Il 17 giugno del 2001, intorno alle ore 17, Francesco Totti guidava la Roma verso il terzo scudetto della sua storia. Alle 12.41 di diciotto anni dopo Francesco Totti inviava una mail al Ceo della Roma, Guido Fienga, con cui si dimetteva da dirigente del club. «Non è un addio, ma un arrivederci. Per me è impensabile vedere Totti fuori dalla Roma», disse quel giorno. Chissà se nel 2001 avrebbe mai immaginato un finale così doloroso, pensava che quella partita vinta contro il Parma all’Olimpico alle 17.03 sarebbe stata la prima di una lunga serie. Non fu così, perché da quel giorno di 19 anni fa la Roma ha vinto appena due Coppe Italia e due Supercoppe. Oggi Totti è cambiato. La Roma rimane lì, sullo sfondo e nel cuore, anche se non sempre le sue dichiarazioni sono gradite da tutti. Lui è concentrato sulla nuova agenzia, la CT10Management. Punta a scovare talenti e solo il tempo dirà se sarà la sua strada definitiva.

(gasport)