Dal 2021 la Champions sarà anche su Amazon

Amazon, che lo scorso 18 maggio ha trasmesso il match di Bundesliga tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, ha acquistato le partite del posticipo del lunedì (oltre a 4 eventi validi per i playout di Bundesligal e Zweite Liga), offrendole gratuitamente agli abbonati "Prime" (senza costi aggiuntivi). Il colosso di Seattle tra l'altro, a partire dal 2021, trasmetterà, sul territorio tedesco, le partite del martedì sera della Champions League. Un'operazione del valore di 100 milioni di euro. Non è ancora chiaro però se queste operazioni rientrino nella volontà della multinazionale statunitense di sfidare le pay-tv nella "battaglia" dei diritti televisivi. Certamente serviranno a potenziare i servizi di abbonamento per i clienti Prime. Più in generale il gigante dello shopping online ha acquisito, sempre nello sport, i diritti del tennis e della NFL (negli Stati Uniti), oltre ad un pacchetto di 20 partite della English Premier League (EPL). La metà collegate al turno infrasettimanale tenutosi dal 4 al 6 dicembre 2019 e l'altra metà in occasione del "Boxing day" dello scorso 26 dicembre.

[..] Nell'ottobre 2019, l'AS Roma ha scelto di aprire un negozio online in collaborazione con il colosso americano. Questo accordo ha un ruolo strategico per il club, all'interno della strategia di sviluppo del merchandising. I fan shop digitali della Roma sono presenti sia su Amazon.it, ma anche sulla versione in lingua tedesca, inglese, spagnola e francese.

(Tuttosport)