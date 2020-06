DaGrosa ammette: “Noi interessati alle quote del club”

La Roma pensa al futuro e si divide in tre. Sul piano societario l'obiettivo resta la ricerca di soci e investitori, soprattutto dopo l’approvazione, da parte del cda, di un prestito di 30 milioni di euro. Su quello di mercato, invece, resta vivo l’asse Roma-Juventus di nuovo molto vivo. Infine, sul campo verde Fonseca è impegnato a preparare la ripresa del campionato. Intanto l’ex patron del Bordeaux, DaGrosa, ha ammesso di essersi interessato alle quote della Roma: “È uno dei numerosi club che abbiamo esaminato – ha rivelato a offthepitch.com -. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una di quelle che prende in considerazione“. Nel frattempo Petrachi e Fienga hanno riaperto un fronte di dialogo con Paratici, il dg della Juventus. Come la scorsa estate, anche adesso i discorsi in piedi sono parecchi. Nessuno chance per l’ipotesi di scambio Zaniolo-Bernardeschi e neanche per quello Under-Rugani, mentre è possibile la definizione della trattativa che porterebbe Mandragora nella Capitale e Cristante a Torino.

(la repubblica)