Cortocircuito tra club e TV: guerra prima dei siparietti

Mentre il destino di Serie C e Lega Dilettanti sembra appeso a un filo non si ferma lo scontro sulla questione dei diritti tv. Se DAZN ha ormai trovato un accordo che prevede il saldo dell'ultima rata alla Serie A, tra Lega e Sky la battaglia non si ferma. Da una parte il colosso televisivo pretenderebbe uno sconto sull'ultima tranche, dall'altra la Lega gli ha fatto recapitare addirittura un decreto ingiuntivo.

Il principio è che l'epidemia da Coronavirus non è certo ascrivibile alla responsabilità dei club, che però non hanno applicato la stessa filosofia in sede di contrattazione con i calciatori, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno dato l'ok alla decurtazione degli stipendi.

(Il Giornale)