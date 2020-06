Coppa Italia, ok di Spadafora: semifinali il 12 e 13. Finale il 17 a Roma

Tramite una diretta sul proprio profilo facebook, il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha confermato il via libera del governo per le semifinali di Coppa Italia, che si svolgeranno venerdì 12 e sabato 13 (20.45 da confermare), mentre la finale è in programma all’Olimpico di Roma il 17 giugno. Aprirà Juve-Milan, poi il giorno dopo Napoli-Inter. Le due semifinali, andranno come da contratto, sulla Rai. «Avevo chiesto che si potesse ripartire con la Coppa Italia perché saranno tre partite, due semifinali e la finale, che verranno mandate in onda alla Rai e quindi potranno essere viste da tutti gli italiani».

(gasport)