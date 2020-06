Contratti: il rebus è risolto

Ieri, in mattinata, le società di Serie A hanno incontrato in videoconferenza i dirigenti della Lega per avere spiegazioni sulla bozza del documento redatto nella riunione tra Figc, leghe, Aic e Aiac in merito al prolungamento dei contratti dei calciatori fino al 31 agosto. Tra domani e martedì è attesa la firma di tutte le parti in causa sulla versione definitiva. Il problema non sarà risolto alla radice perché serviranno comunque intese singole, ma con questo accordo quadro verranno agevolate le trattative. Il principio cardine è che i calciatori non potranno avanzare pretese extra per i due mesi giocati in più. Non è da escludere, inoltre, che possa scattare il deferimento a quei presidenti che violeranno il protocollo e richiameranno un loro calciatore a fine giugno.

(Corsport)