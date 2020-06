Con Petrachi è guerra fredda. Il ds vive da separato in casa

Ieri Gianluca Petrachi ha avuto un lungo colloquio, dai toni accesi e durato circa un'ora e mezza, con Guido Fienga a Trigoria, ha assistito all'allenamento della squadra e ha lasciato il centro sportivo verso le 19. La posizione del ds è ormai quella di un uomo isolato, ai margini, che ha pochi appoggi nel club e lo strappo con il presidente Pallotta è stato solo l'ultimo di una serie di episodi controversi.

Petrachi non vuole dimettersi e in caso vuole una lauta buonuscita (se non tutti e due gli anni che restano, giù di lì). Se dovesse concretizzarsi l'addio di Petrachi, sarà Morgan De Sanctis, già allertato da qualche giorno, a gestire il prossimo mercato.

(Gasport)