Che rivoluzione! Una Final Eight in partita secca per Champions ed Europa League

Il tabellone delle date per concludere Champions ed Europa League è stato deciso e sarà confermato domani dall'esecutivo Uefa. La Champions si disputerà dal 12 al 23 agosto, l'Europa League dal 10 al 21 con la stessa formula. Prima in campo Juventus-Lione, City-Real Madrid, Barça-Napoli e Bayern-Chelsea per completare gli ottavi, poi a metà luglio il sorteggio dei quarti e delle semifinali. Quindi, tutti a Lisbona dal 12 agosto per i quarti, le semifinali (18 e 19) e la finale al Da Luz domenica 23.

In Europa League, invece, Roma-Siviglia e Inter-Getafe si disputeranno in gara secca il 6 agosto in Germania, dove si svolgerà la final eight in quattro città (Francoforte, Duisburg, Gelsenkirchen e Colonia). Le 8 qualificate si ritroveranno nei 4 stadi per i quarti di finale: due partite il 10, altre due l’11. Le semifinali il 16 e il 17, mentre la finale sarà martedì 20.

Inoltre, non passerà la regola sulle cinque sostituzioni, ma saranno ammesse le solite 3; probabile ma non sicura la riapertura delle liste per inserire nuovi giocatori in caso di infortuni (e recuperi) durante la sosta; al momento si giocherà a porte chiuse. Infine, la Supercoppa si giocherà il 24 settembre a Budapest. I preliminari cominceranno in estate, il sorteggio dei gruppi sarà spalmato il 1° e il 2 ottobre a Nyon. Le sedi delle finali saranno tutte spostate di una stagione rispetto al vecchio calendario: per cui Istanbul (Champions) e Danzica (EL) nel 2021, San Pietroburgo e Siviglia nel 2022, Monaco di Baviera e Budapest nel 2023.

(Gasport)