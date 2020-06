Champions Legue: Istanbul forse spostata al 2021. Europa League: Ginevra o Budapest

Mentre si riorganizza la ripresa dei campionati, la Uefa deve risolvere la questione finali delle coppe europee. Per la Champions Lisbona è la gran favorita per la fase finale, ma la decisione non è stata ancora presa. La final eight resta comunque l’opzione più probabile. Così si evitano i problemi dei viaggi. Lisbona non è l’unica sede in lizza, anche se Francoforte sembra essersi arresa e Mosca. Per l’Europa League si parla con insistenza di Budapest e Ginevra. Quello che l’Uefa sta pensando è spostare tutto di un anno, dopo le due soluzioni d’emergenza del 2020. Quindi Istanbul e Danzica si sposterebbero al 2021.

(gasport)