Champions in Portogallo, Europa League in Germania

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Uefa ha stabilito il destino della Champions e dell'Europa League. Le competizioni saranno disputate in campo neutro, rispettivamente in Portogallo e in Germania. La formula sarà quella delle gare secche dopo che saranno completati regolarmente i turni ancora in corso. Quindi in Champions Juve-Lione a Torino e Barcellona-Napoli al Camp Nou, poi tutti a Lisbona per la final eight. Il 17 sono attesi i dettagli, con la Roma che attende Istruzioni per il turno di Europa League col Siviglia.

Intanto ieri la FIFA ha fatto sentire la propria voce sulla questione contratti: «Non abbiamo autorità per modificare unilateralmente termini e condizioni degli accordi tra società e calciatori. Per i calciatori in scadenza si raccomanda vivamente di dare priorità all'ex club per completare la stagione con la squadra originale. Le parti sono fortemente incoraggiare ad estendere l'accordo esistente e ritardare l’inizio del nuovo». Nel documento stilato dalla federazione mondiale ci sono una serie di altre raccomandazioni: si invita a rinviare adeguamenti degli ingaggi all'inizio della nuova stagione; i prestiti dovrebbero essere prolungati, altrimenti scadranno naturalmente. Rimane infine invariata la durata delle sessioni di mercato, la finestra estiva sarà di 12 settimane, quella invernale di 4.