Champions e coronavirus. Rosso da 126 mln

Il rosso di bilancio preoccupa la Roma. La crisi del club giallorosso sembra ormai in fase avanzata, con il deficit totale che ammonta ormai a 280,5 milioni di euro e il debito che ha toccato quota 126,4 milioni. Il rischio però è che a giugno il debito possa continuare ancora a salire e arrivare a quota 140. Tutto questo è causato da più fattori, uno su tutti ovviamente la pandemia che ha messo in ginocchio i conti giallorossi. Ma c'è anche da considerare il fattore campo, con la mancata qualificazione alla scorsa Champions League e il rischio di non rientrare neanche in questa stagione, che comporterebbe veramente una crisi. Per uscirne il presidente Pallotta sta valutando diverse opzioni, oltre cedere giocatori per risanare i conti, tra cui trovare nuovi investitori nel progetto e l'aumento di capitale di 150 milioni già approvato lo scorso dicembre.

(La Repubblica)