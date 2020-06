Cellino: “Nainggolan? Secondo me torna alla Roma. Lotito mi soffre"

Massimo Cellino, attuale presidente del Brescia, in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo ha parlato della ripresa della Serie A e del futuro di Radaja Nainggolan, ex centrocampista della Roma arrivato in giallorosso quando Cellino era ancora alla guida del club Cagliari (club in cui militava Nainggolan). Queste alcune delle sue parole:

Nainggolan?

Difficile non volergli bene, l’ultima volta che ci siamo visti mi ha abbracciato forte. Secondo me torna alla Roma, è il suo sogno, è rimasto folgorato dalla città, dall’ambiente. Radja è capace di darti tutto.

Perché voi presidenti avete impiegato quasi tre mesi per trovare l’accordo sulla ripresa del campionato?

Si vede che non hai mai assistito a una riunione di Lega dove ho trovato di tutto, perfino cessioni di credito di premi di rendimento ancora da ricevere non coperti dalle società debitrici. Quando sono tornato in Serie A qualche mio collega non l’ha presa bene.

Chi, ad esempio?

Claudio (Lotito, ndr), mi soffre (sorride). E mi soffre perché sono l’unico che riesce a farlo tacere. Se uno fa una domanda a Dal Pino è lui che risponde. Ma Dal Pino non ha bisogno di un portavoce, è in gamba, ha idee e personalità. Non mi sono piaciuti né gli attacchi a Lotito per una vicenda peraltro caduta in prescrizione, né le reazioni… Ho pensato che ci fosse sotto qualcosa, che quegli attacchi dovessero essere letti in modo diverso.

