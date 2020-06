Calcio in chiaro, Spadafora insiste

IL TEMPO (S. PIERETTI) - II Ministro dello Sport Spadafora continua a essere fiducioso sulla trasmissione del calcio in chiaro, e ieri ha ribadito il concetto durante una diretta Facebook sul proprio profilo ufficiale. «Grazie a un bel lavoro fatto dal mio ufficio, siamo a buon punto - sottolinea Spadafora rispondendo a un follower - ovviamente non tutte le partite verranno trasmesse - a tutte le ore - in chiaro: sarebbe importante trovare un accordo che metta insieme tutto. Non pensiate sia facile: Sky Sport detiene i diritti di trasmissione sulla piattaforma satellitare, i diritti delle partite in chiaro non sono mai stai assegnati a nessuno, poi c'è la Rai, c'è Mediaset, c'è DAZN: è una partita complessa, ma ci stiamo riuscendo».

L'auspicio è quello di trovare un accordo quadro prima di giovedì, giorno dell'Assemblea della Lega Calcio che oggi affronterà l'appendice del Consiglio di ieri: all'ordine del giorno, i contratti in scadenza al 30 giugno e l'esito delle competizioni Primavera. Il prossimo campionato di Serie A dovrebbe ripartire il 12 settembre, ma prima di decidere si attenderà il Comitato esecutivo della Uefa in programma domani.