Calcio in chiaro: da Mediaset parte una diffida alla Lega

Ancora nessuna certezza sulla possibilità di trasmettere in chiaro alcune partite di Serie A, e da ieri sera il percorso si fa ancora più in salita: Mediaset ha infatti inviato alla Lega una lettera di diffida che getta ulteriori ombre sulla fattibilità dell'operazione. Anche altre TV sono pronte a fare lo stesso e ad inserirsi nella trattativa tra il Ministro Spadafora e Sky.

Mediaset mette dunque a punto la stessa mossa di inizio marzo, quando si era parlato di trasmettere in chiaro la partita tra Juventus ed Inter: anche in quel caso l'emittente oppose l'assenza di bandi di vendita per i diritti televisivi in chiaro. Due, quindi, le opzioni: induzione di un bando, per cui non ci sono però i tempi tecnici, o modifica della Legge Melandri.

(Gasport)