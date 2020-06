Caccia al tesoretto. Sì, l'Europa League può regalare la svolta alla Roma

La situazione finanziaria della Roma non è incoraggiante, proprio per questo motivo per provare a dare una sistemata ai conti nell'ultima relazione scritta in vista dell'Assemblea degli azionisti il prossimo 29 giugno si può leggere: «Far conto sui flussi finanziari generati dall’attività ordinaria, compresi gli eventuali flussi di cassa operativi netti conseguiti nel corso della partecipazione all’Europa League, nonché all’eventuale partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione». Insomma una via per provare a risanare parzialmente le casse giallorosse sembra essere quella di inseguire il sogno dell'Europa League. Arrivare in fondo alla competizione aiuterebbe molto il club giallorosso, sia sul piano dei trofei vinti che sul piano economico.

La Roma ad agosto si giocherà un tesoretto di circa 62 milioni di euro, in cui rientrano i guadagni dalla vittoria della competizioni, ma soprattutto gli introiti per la qualificazione diretta alla prossima Champions League, che la squadra di Fonseca sta cercando di raggiungere in tutti i modi in campionato. La vittoria o la qualificazione alla prossima coppa dei campioni permetterebbe alla Roma anche di attirare nuovi sponsor ed, eventualmente, nuovi investitori interessati a prendere in mano la società.

(gasport)